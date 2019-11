Kellerteatris esietendub «Kodukäijad» ja esitletakse Indrek Hargla uut romaani

Lugude läbivateks tegelasteks on kodukäijad, kes tegutsevad kahes erinevas ajas ja ruumis, 19. sajandi Saksamaal ja tänapäeva Eestis. Neid ühendab see, et mis on surnud, on tulnud tagasi elavate maailma, sest kõige tugevamad tunded ei sure iialgi päriselt. Armastus ja vihkamine ei lase surnutel püsida rahus ja sündima hakkavad jubedad asjad.

«Kodukäijad» esietendub vägeva energiaga Püssirohuaida saalis 17. novembril Rahel Ollisaare, Andres Roosilehe, Riho Rosbergi ja Andrus Eelmäe esituses.

Näidendi autor on Indrek Hargla, lavastaja Vahur Keller, kunstnik Britt Urbla Keller, helilooja Liina Sumera, valguskunstnik Rene Topolev ja koreograaf Kristina Paškevicius. Järgmised etendused 20., 22., 23. ja 24. novembril, 15., 16., 17. ja 18. jaanuaril.

20. novembril kell 17 esitletakse Kellerteatris Indrek Hargla uut romaani "Apteeker Melchior ja Pilaatuse evangeelium". Tegemist on seitsmenda raamatuga Hargla ajalooliste kriminaalromaanide tsüklis, milles kuritegusid lahendab Tallinna apteeker Melchior Wakenstede.

Issanda Aasta 1433 sügisel tuleb Melchiori juurde Harju läänimees Hunold Metsentaken ja palub tema abi, et päästa süütu mees mõrvasüüdistusest. Melchior peab minema Toompeale, kuulsa rüütli Detmar von Wenthuseni majja, kus hiljuti on julmal kombel tapetud üks inimene, ning Metsentaken on veendunud, et õige süüdlane on endiselt vabaduses ja elab selles majas rahulikult edasi. See on ohtlik ülesanne, kuid Melchior võtab selle vastu.