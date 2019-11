Eesti Rahvusmeeskoor tähistab 75. sünnipäeva

Nõudliku kavaga kontsertide fookuses on eelkõige homne päev. Neid võib nimetada ka muusikaliseks promeneerimiseks romantismiajast kaasaega, saatjaks võimas meeskoor. On puhast ilu, on žongleerivat osavust, on süvenemist ja sügavaid mõtteid ning virtuoosset jõudemonstratsiooni. Muusikaline geograafia ulatub Jaapanist Eestini ning kõrvuti paari sajandi vanuste meistritöödega kõlab muusika, mis on komponeeritud just selleks silmapilguks.