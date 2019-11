Kris Moor esitleb oma esimest luulekogu

Esitlusel püüavad Aija Sakova ja Kris Moor avada armastuse imet ning vaadata armastuse ning armastamise varjukülgedesse. Küsida selle järele, miks armastus ja suhted ei püsi muutumatutena, aga ka, et miks me ihaleme ühtesulamist ning argipäeva imeks muutva armastuse järele; mida teha siis kui armastus ei jää püsima ja kuidas leppida lõppudega.

Raamatuesitlusel kõlab Berliinis resideeriva eesti muusiku Kaarel Malkeni looming tema enda esituses. Malkeni Viktor’s Joy albumil „I Used to Be Clean” on Kris Moori ja Aija Sakova armastusloos oluline koht.

„Suu mulda täis / eikusagilt õide / puhkev armastus,” kinnitab luulekogu tagakaas. Autori sõnul tõukuvad luulekogu teemad eelkõige armastusest – seda nii religioosses kui ka suhete plaanis. Luuletusi läbivad kierkegaardlikud märksõnad: hüpe, kordus, hetk, praegu...

„Mul on nii omaaegse EHI ehk Humanitaarinstituudi kui ka Usuteaduse Instituudi taust, küllap need mõlemad maailmad mõjutavad ka mu loomingut. Kierkegaard on mulle mõtlejana lähedane, minu jaoks on ta justkui murdepunkt, kus filosoofia ja teoloogia viimaks kokku saavad,” selgitab autor.

2019. aastal ilmus Kris Moorilt ka väiketiraažiline ja eksklusiivne fotoraamat „Sa oled ilus”, mis dokumenteerib nii fotograafi portreede kui ka teatrilavastuste ja kontsertide seeriaid. Sündmus- ja portreefotograafina on Kris Moor tegutsenud juba 15 aastat ning ta on pildistanud paljusid eesti muusika- ja teatritegelasi. 2019. aasta kevadel oli Tartu linnaraamatukogus eksponeeritud tema fotode ja lühilugude näitus „Kus ma olen”.

Varasemalt on Kris Moor koostöös Von Krahli teatriga välja andnud lavastusliku raamat-etenduse „Homefucking is killing prostitution” (2008), mis nomineeriti Eesti Teatriliidu dramaturgia aastaauhinnale. André Trinity pseudonüümi all on temalt ilmunud novellikogu „Unenägude jumal” (2002), mida tunnustati ka ulmekirjanduse auhinnaga Stalker. Tema luulet on ilmunud ajakirjas Vikerkaar.

Käesolevas luulekogus on ka kõik fotod Kris Moori tehtud. „Fotode ja tekstide omavaheline dialoog on mulle alati huvi pakkunud. Ka „Homefucking...” raamat oli üles ehitatud tekstide ja fotode koosmõjule, samuti näitus „Kus ma olen”,” ütleb autor.