Pühapäeval esineb Tapperis Amenra Belgiast

„Amenra loob täiesti teise dimensiooni, mida igaüks ise kogema peab. Tegemist on bändiga, kes mängib väga valjut, sünget ja sügavalt emotsionaalset muusikat,“ sõnab Urban Culture Entertainmenti korraldaja Tatjana Korenik.

„Ohverdamine on oluline osa inimeseks olemisest. Valu ja valu teadvustamine on samamoodi vajalik,“ ütles Amenra vokalist ja juhtfiguur Colin H. van Eeckhout ajakirjale Revolver. See võtab kokku ka bändi muusikalise identiteedi, mis on rajatud massiivsete helide taustal valulike emotsioonide väljaelamisele.

1999. aastal Belgias asutatud bänd sündis vokalisti Colin H. van Eeckhouti ja kitarristi Mathieu Vandekerckhove eelneva projekti - hardcore bändi Spineless - tuhast, eesmärgiga hingestatumat muusikat luua. Tänaseks päevaks on Amenra välja andnud kuus kauamängivat, kõik nimega „missa“ ja tähistatud vastava järjekorranumbriga. Eeckhout selgitas eelmainitud intervjuus Revolverile, et bänd on kõiki albumeid missadeks nimetanud, kuna kirikus käijad saavad oma küsimustele missade käigus toimuvate jutluste abiga vastuseid mõelda. Iga album, mille Amenra välja annab, on nagu sisukokkuvõte bändiliikmete elus toimunust albumi tegemisele eelnenud ja tegemisega kattuval perioodil ning albumitel leiab aset nende enesevaatlus kõigile probleemidele, mis nad vastaval ajaperioodil põlvili lõid. Muusikat tehes leiavad ka nemad ehk enda küsimustele vastused, nagu muusikat kuulates nende kuulajad.

2005. aastal moodustasid Amenra liikmed ka erinevaid artiste koondava loomekollektiivi Church of Ra, millega on seotud veel sellised nimed nagu Oathbreaker, The Black Heart Rebellion, Treha Sektori, Birds in Row jpt. Post-metali alažanri rajaleidjate Neurosise vokalist Scott Kelly on Church of Ra kohta öelnud järgnevalt: „The Church of Ra on koht, kus ideed raske töö tulemusel ellu ärkavad. Amenra on avalikkuse ees oma visionäärset muusikat juba palju aastaid levitanud, kuid Church of Ra-ga on nad loonud perekonna, kus underground muusikat edasi arendada.“ Samuti lisas Kelly oma sõnavõtus, et Amenra pakub elavas esituses fantastilist visuaalset elamust. Kelly oli rääkides kindel, et Amenra muusikalised teosed on ajatu väärtusega.

Tegemist oli Amenra jaoks kindlasti eriti meeldiva kiitusega, kuna helikeelelised viited Neurosisele on nende muusikas igati leitavad, ent samuti tuleb tunnistada, et Amenra loob igal albumil täiesti erilise maailma, mis vaatamata oma pimedusele tõmbab kuulajaid endasse nagu tornaado kese. Amenra albumid ja esinemised pakuvad külluslikke võimalusi enese kaotamiseks ning taasleidmiseks ja bändi loominguga suhestumine on kui käik spirituaalmaailma: võtab veidi kõhedaks, kuna toorust on palju, ent teatav valus ilu saadab kuulajat sel retkel.