Anna Kaneelina avaldas muusikavideo loole «What Have I Done for Love»

Muusik ise kirjeldas video tekkelugu järgnevalt: «Käisime selle aasta jaanuaris Küprosel, plaaniga filmida video loole «Thunder». Filmitud materjal tuli väga kõnekas ning kaunis, kuid tundsime, et see ei räägi siiski «Thunderiga» sama keelt. Nii jäigi kogu seal filmitud materjal oma aega ootama. Ühel hetkel tundus, et seal filmitu joondub hoopis «What Have I Done for Love» muusikaga. Otsustasime veidi juurde filmida ning nii see video sündiski. Video režissööriks on Jekaterina Abramova, kellega koostööd ma väga nautisin. Kaamera ees endaks jääda, või siis hoopis enda piire ületada võib olla väga keeruline ülesanne. Jekaterinaga oli aga kõik väga loomulik ning intuitiivne.