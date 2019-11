Vanemuises esietendub teatri 150. hooajale pühendatud lavastus

Laupäeval, 16. novembril kell 19 esietendub Vanemuise suures majas teatrisaaga “W”, mille lavastaja on Ain Mäeots. Lavastuse peategelane on teater, mis on sama vana kui Vanemuine. Ka paljud inimesed, faktid ja sündmused tulevad Eesti teatriloo tundjatele tuttavad ette, ükski kokkulangevus pole juhuslik. On aga hetki, mil spetsialist tahaks kindlasti hüüatada: „See ei olnud ju nii!“. Ärge karjatage, sest teil on ilmselgelt õigus: nii see polnudki.