VAT Teatris etendub kaasaegne «Kauka jumal»

Mogri-Märt on tähtis mees. Igaüks on tänu temale tööd saanud või temalt raha laenanud. Terve kogukond sõltub temast. Ja Mogri-Märt teab seda hästi. Märt on end rasketest oludest läbi murdnud ja haljale oksale pärale jõudnud ning ta tahab samasugust õnnelikku saatust ka oma lastele.

Lavastaja Margo Teder ja dramaturg Mihkel Seeder on toonud kogu loo tänasesse päeva, sest August Kitzbergi legendaarne näidend on vägagi kõnekas ka (just) tänapäeval.

Mogri-Märt ja tema pere elavad ääremaal õndsat elu, armastavad oma kodukanti ja isamaad, armastavad isegi oma naabrimeest ja võlgnikke.

Raha on võim. Ja võim on elu ise. Märt teab, et tema ülesanne on vaid ohjad pingsalt enda käes hoida ning teistele õige suund kätte näidata. Nii ei saa miski tema kontrolli alt väljuda. Ometi juhtub see siiski...

Mogri-Märdi-suguseid inimesi on lihtne hukka mõista ja kõikvõimalikes pattudes süüdistada, kuid Kitzberg koos oma kaasaegsete abilistega on seadanud küsimuse sedapidi, et kas mingil moel oleks võimalik mõista hoopis Märti?

Osades Indrek Taalmaa, Elina Reinold, Karolin Jürise, Ago Soots, Meelis Põdersoo. Lavastuse kunstnik on Pille Jänes, helilooja Ann-Lisett Rebane ja valguskunstnik Sander Põllu.