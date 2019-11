Teet Kase balletilavastuses osaleb kuulus jaapani näitlejanna

Ryoko Aoki on üks väheseid naisi, kes viljeleb Jaapani Noh teatrit. Ajalooliselt on Noh teater olnud meeste pärusmaa, olles algselt naistele keelatud. Ryoko Aoki on uuendaja, kes ühendab Noh teatri traditsiooni nüüdismuusikaga, luues nii uue kunstilise vormi.