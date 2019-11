Dan Mikkini fotod näitusel

Arhitektuuriaasta raames eksponeerib Dan Mikkin fotomuuseumi galeriis kaht kollektsiooni. Esimeses saalis on fotod hoonetest Eestis ja mujal maailmas, teise saali kollektsioon keskendub sellele, mis saab arhitektuurist siis, kui inimesed on sellest lahkunud. Lagunemine, looduse pealetung ning uus esteetiline kvaliteet, mida see kaasa toob.