Collegium Musicale annab nädalavahetusel kaks kontserti Poolas

Poola esiettekandena kõlavad kontserdil ka Arvo Pärdi teosed – Virgencita, Kleine Litanei, Ja ma kuulsin hääle - ning Erkki-Sven Tüüri „Rändaja õhtulaul“. Eesti kultuuripäevade kontserdi kavas on eesti heliloojate looming, sh Tõnu Kõrvitsa „Stabat Mater“ ja see toimub Stanisław Moniuszko nimelises Podlaasia ooperi ja filharmoonia keskuses

Tallinnas tegutseva kammerkoor Collegium Musicale asutajaks on dirigent Endrik Üksvärav. Erilise kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest tuntud koor avas hiljaaegu oma kümnenda hooaja, tähistades 20. oktoobril toimunud sünnipäevakontserdiga ühtlasi ka helilooja Erkki-Sven Tüüri 60. juubelit. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilise tähelepanu all on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse ka suurvorme.