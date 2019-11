Bang murrab müüdid ja kutsub lapsed festivalile

Festival on mõeldud kõigile, kes soovivad avastada muusikamaailma mängulises võtmes. Kontserdid, etendused, muusikatoad, installatsioonid – see ei ole ainult kuulamine ja vaatamine, vaid saab ise kaasa teha.

Ajakava on üles ehitatud nii, et päeva jooksul on võimalik osa saada mitmest sündmusest – muusika keskel võib veeta kasvõi terve päeva. Paljud kontserdid on lühikesed, kuni 30 minutit. Kultuurikatla vahetänaval toimuvad mõlemal päeval ka tasuta kontserdid ning kontsertide vahel saab Katelde saalis katsetada ja uurida põnevaid muusikainstallatsioone.