Nõmmel toimub rahvusvaheline swingitantsijate ja -muusikute kohtumine

Tantsija lisas, et Nõmme kultuurikeskuse saalil on hea põrand ja akustika ning hubane atmosfäär, mis on ideaalsed 20. sajandi alguses loodud tantsustiili pidudeks ja nii loodigi ürituste sari “Swing-jazz tantsuõhtud Nõmmel”. “Praegu on saanud traditsiooniks korraldada lisaks tavalistele swingtantsuõhtutele alati ka swingtantsufestivalide üks pidu Nõmme kultuurikeskuses,” lisas Kustova.