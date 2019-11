Eesti muistendi toob lavale lavastaja Venemaalt

Venemaalt pärit lavastaja Polina Stružkova on spetsialiseerunud lasteteatrile. Eestis on ta varasemalt lavastanud Vene Teatris, tema lavastus „Poiss, kes ei kartnud midagi” oli nomineeritud ka Salme Reegi nimelisele lasteteatriauhinnale.

„Eesti muinasjutud on väga naljakad, väga ebaharilikud, väga erinevad vene ja saksa muinasjuttudest, mingi koduse huumoriga,” ütles Stružkova. „Selles loos on struktuur, millesse võid väga palju asju ette kujutada. Loos on hoiatus – on asju, mida ei tasu puutuda. Räägitakse sideme kaotusest lapse ja täiskasvanu vahel ja paljust muust. Vanu muinasjutte on raske lugeda, aga kui koos vanemaga vaadata ja koos arutleda, siis see maagiline ja lihtne vorm avaneb.”