John Lennoni kadunud nädalavahetus 

Tellijale

Kuid see nädalavahetus kestis muidugi märksa kauem kui vaid mõni päev, hoopis 18 kuud 1973. aasta suvest kuni 1975. aasta alguseni. Kuid just nüüd annab natuke konkreetsema põhjuse sinna pilku heita asjaolu, et sel nädalal aastal 1974 sai Lennon oma eluaja ainsa number 1 soolohiti USAs ehk albumi „Walls and Bridges“ esimese singli „Whatever Gets You Through The Night“. Loo pealkiri saabus Lennonini kord öösel telekanaleid klõpsides (see oli üks ta lemmiktegevusi) ja kuulsa teleevangelisti jutlusele peale sattudes, kus viimane rääkis alkoholismist ja kasutas siis seda whatever- väljendit.