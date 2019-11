HALLis tähistab juubelit Berliini plaadifirma Stroboscopic Artefacts

Plaadifirma kunstiline juht on olnud 2009. aastast saadik Luca Mortellaro, kes esineb ja loob muusikat artistinime Lucy all. Plaadifirma all on muusikat väljastanud näiteks Luke Slater ehk Planetary Assault Systems oma L.B Dub Corp aliase alt, aastaid tagasi Pärnus esinenud Shifted, Marco Shuttle, Neel, aasta tagasi HALLis esinenud Perc ning Itaalia technomeister Donato Dozzy. HALLi programmijuht ütleb Stroboscopic Artefacts kohta järgnevalt: “Tänapäeval on raske leida mainekat ja edukat techno DJ’d, kelle muusikakogus ei oleks mõnda Stroboscopic Artefactsi väljastatud lugu. Nende bränd ja identiteet on muutunud justkui sünonüümseks kvaliteediga.“