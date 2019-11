Merit Kopli: Eesti filmi päevad on nähtavalt Berliini kultuurikalendris sees

Raadio Kuku saatele «Neeme Raud. Siin» antud intervjuus ütles ta, et Eesti filmide sügisest linastamist Saksamaa pealinnas võib pidada juba traditsiooniks ning linna igal ajal väga kirevas kultuurikalendris on Eesti filmiüritus selgelt sees, seda on märgatud.

«Just lugesin «Tagesspiegelit,» see on Berliini suurim ajaleht, ja selle nädalavahetuse soovitustes on sees, et minge Eesti filmipäevadele,» rääkis Kopli.

Eelkõige on üritus mõeldud mõistagi sakslastele, kuigi ka Berliini elanikkond on nii kirev, et kindlasti on tulijaid paljudest rahvustest, usub ta. Muidugi on oodatud eestlased, keda Saksamaa pealinnas elab üsna arvukalt.

Kreutzbergi linnaosa kinos «Sputnik» toimuvate filmi päevade programmis on mängufilmid «Portugal», «Tuliliilia» ja «Skandinaavia vaikus», loodusfilm «Tuulte tahutud maa» ning dokumentaalfilm «Ahto».

Päevade kavva püüab Kopli saada võimalikult uusi Eesti filme, kuid kõige uuemaid siiski näidata ei õnnestu, kuna nad peavad enne käima ära Saksamaa festivalidel. Seetõttu ei linastu tänavu näiteks «Tõde ja õigus» ega «Ükssarvik.»

Lisaks filmidele on väljas ka Berliinis elava noore eesti kunstniku Kennet Lekko näitus.