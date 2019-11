«Jokker» on esimene vanusepiiranguga film, mis teeninud miljard dollarit

«Jokkeri» filmi ümbritsevast poleemikast ja eriilmelistest arvustustest vaatamata, on just Warner Bros. and DC Comics need, kes naeravad viimastena. Laupäeval sai Todd Phillipsi filmist kõigi aegade esimene vanusepiiranguga film, mis on teeninud üle maailma kinodes miljard dollarit kassatulu, edastas Consequence of Sound.