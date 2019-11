PÖFFi lühifilmid: tants ja aluspükste poeesia

Tellijale

Tõeliseks silmarõõmuks on siin briti animaatori Samantha Moore’i viimane teos «Alukad» («Bloomers», 2019), mis jutustab Ühendkuningriigis tegutsevast aluspesutehasest. Moore on animaator ja dokumentalist, kelle jaoks pole ükski teema liiga suur või liiga väike. Ta on vändanud filme suhkruherne kasvatamisest, fantoomjäsemete sündroomist, arheoloogilistest leidudest, mikrobioloogiast, audiovisuaalsest sünesteesiast, kaksikutest ja... nüüd siis trussikutest.