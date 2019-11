Lavale jõuab Paide teatri ja STLi koostöölavastus armumise tagajärgedest.

Niimoodi analüüsib Roland Barthes armastaja subjekti oma “Armastaja diskursuses”, mille järelsõnas ta mõtiskleb selle üle, miks armastaja ei leia kohta tõsises akadeemilises arutelus, miks filosoofid ei julge teda süvitsi mõtestada - armastaja/armastus on banaalne, groteskne, sentimentaalne lollus - tabu, millel on oht haisema minna, kui teda liiga tõsiselt võetakse. Tema koht on heal juhul fiktsioonis või lavalaudadel neljanda seina taga.

Ta peab ilmtingimata olema pakendatud. Ilusti pakendatud. Distantsilt kannatab vaadata. Nii on turvaline. Nii ei saa sellega kokkupuutumine mindki labastada. Vaatamata sellele oleme vast kõik selle alasti tundega kokku puutunud ning sellele mõeldes halvab meid piinlikkus - see kuidas ma vihma käes tema nime karjusin, möödakäijad minu üle naermas, pole meenutamist väärt. Või hoopis - see ei saanud ju olla mina! Aga siin ta on, teie ees, kuskil unistuste ja uppumiste vahel. Halvatuna. Siiraste emotsioonide hallis tsoonis.