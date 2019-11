Tartu Uues Teatris esietendub Piret Jaaksi debüütlavastus

Piret Jaaks on vabakutseline näitekirjanik ja dramaturg, ligi 20 näidendi ja lavastusdramaturgia autor, mida on lavastatud teatrites nagu Kanuti Gildi SAAL, Vaba Lava, NUKU, Raadioteater jt.

“Ilusad inimesed” on Piret Jaaksi debüütlavastus, mis tuleb esmakordselt välja Tartu Uue Teatri alt. Oma loomingus huvitavad Jaaksi sotsiaalsed konstruktsioonid, lavastuses “Ilusad inimesed” on vaatluse all ilu.

Oma lavastusega “Ilusad inimesed” soovib Jaaks panna meid mõtlema selle peale, mida me ilusaks peame ja mida me ei pea, kuidas ilu meid mõjutab ja mida see meiega teeb? Kas ilusatel inimestel on lihtsam või raskem ühiskonnas läbi lüüa? Milliseid ekstreemsusi sunnib ilu ette võtma ja kas ilusaks olemise painest on võimalik üldse vabaneda?