H. G. Wellsi kapitaalne tulevikuajalugu esmakordselt eesti keeles

1933. aastal ilmunud «Tulevase maailma pale» («The Shape of Things to Come») pole niivõrd ilukirjanduslik ulmeromaan, kuivõrd ühiskonnateoreetiline tulevikuajalugu, mis kirjeldab maailmas aset leidvaid poliitilisi, sotsiaalseid ja teaduslik-tehnilisi arenguid perioodil 1933–2106.

Raamatu ainetel on 1936. aastal valminud populaarne Alexander Korda toodetud ulmefilm «Things to Come». Raamatu on tõlkinud Karl-Kristjan Koit ja Jay Skaidrins. Teosest leiab ka ulmeasjatundja Raul Sulbi põhjaliku järelsõna Wellsi jõudmisest Eestisse – nii läbi oma loomingu kui peresidemete, aga ka tema mõjust ja olulisusest ulmekirjanduses ning äsjailmunud raamatu sünniloost.