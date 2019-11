Täna algab Orelipoisi rahvusvaheline kontserttuur

Sepi Kumpulaineni lauludega said paljud eestlased tuttavaks juba üheksakümnendate alguses. Duo, kuhu kuulub ka Juha Saunala, esituses tulevad ettekandele nende tuntuimad palad nagu "Kutsukaa Putkimies", "Hirviö tuli mua vastaan", "Armotonta menoa" ja "Dip pa da", mida on mänginud ka Eesti raadiojaamad.

Kohapeal on müügil CD-plaadid ning avatud on baar. Soomes toimuvate kontsertide piletid on müügil Tiketti ja Ticketmasteri müügikeskondades, Eestis saab pileteid osta Piletilevist.