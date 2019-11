Millised on armumise tagajärjed?

20. novembril esietendub Paide Teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava koostöölavastus “Between Dreams and Drowning”. Ursel Tilga ja Steffi Pähna tantsulavastus tegeleb armastuse, armumise ja armastatud olemise tagajärgedega. See on otsing nende abstraktsete ja mitmenäoliste printsiipide toore ja ürgse essentsi järele.