Jaak Joala sarjast ilmus kaheksas eestikeelne plaat

Plaadi koostaja Olavi Pihlamägi kinnitusel on see senistest oluliselt mahukam kogumik, sisaldades koguni 29 laulu väga erinevates stiilides: „Plaati kokku panema hakates oli mul päris palju kahtlusi, sest selle kogumikuga oleme jõudnud Jaak Joala nimetähtedega kujundatud seeria eelviimase ehk L täheni ning pidin kurvalt tõdema, et kõiki Jaagu laule me nagunii avaldada ei jõua. Selle helikandja ideeks sai aga Jaagu poolt lauldud erinevate maade heliloojate looming. Siit leiame säravate seitsmekümnendate hitte nagu „Võta mind kaasa (ja kaugele saarele vii)“, „Papa Joe“, „Mine nüüd“, „Minu rõõmud“. Siin on Soomes teiseks rahvushümniks kujunenud „Sinine ja valge“, hispaanlaste kuulus „Lahkumissuudlus“ (La Paloma)“, itaallaste evergreenid „Santa Lucia“ ja „Tule tagasi Sorrentosse.“