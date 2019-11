Tõnu Õnnepalu loobus taas kirjanikupalgast

Õnnepalu kirjutas avalduses, et loobumine polnud tal planeeritud. Pigem kujutas ta endale ette, et viimase nelja aasta jooksul ilmunud neli raamatut õigustavad tema soovi saada kirjanikupalka.

Õnnepalu kirjutab, et uudise teadasaamisest saadik on ta tunne, nagu oleks ta sooritanud mingi inetu teo ja peaks seda nüüd iga päev õigustama. Seepärast ta otsustas palgast loobuda ja elada pigem rahamuredega.

Kirjanikupalga suurus on 1,1-kordne kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk ehk igakuine brutosumma on 1430 eurot (riiklikult kokku lepitud miinimum on 1300 eurot).