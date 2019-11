Draamateatris esietendub koostöös lavakunstikooliga Gorki «Päikese lapsed»

Maksim Gorki kirjutas „Päikese lapsed” 36-aastaselt ajalooliselt murrangulisel 1905. aastal ning tähelepanuväärne on fakt, et see näidend on kirja pandud vangis istudes. Gorki osales 1905. aasta alguses riikliku võimu suhtes kriitilisel meeleavaldusel, milles nõuti kehtiva riigikorra vägivallatut muutumist, mille tagajärjel ta vägivaldselt arreteeriti. Näidendi peategelasteks on vene intelligendid, kes üritavad keset ühiskondlikku lõhestumist seista aadete ja suuremate väärtuste eest äsja alanud 20. sajandil – teha teadust, viljeleda kunsti, armastada.