Rinnavähile alla vandunud naise lesk: meievaheline kiindumus süvenes raskel ajal veelgi

Ausalt öeldes ma ei oskagi vastata küsimusele, kuidas lapsed sellega toime tulevad. Andre on suur poiss, tema elab juba oma elu. Tal on elukaaslane, kes kindlasti aitab. Märten on 15aastane, temaga saame sellest samuti rääkida. Märten on üsna avatud inimene, küll aga muretsen Tomi pärast, tema on minu moodi, kinnisema iseloomuga. Käisime Mai hauaplatsil ja ma küsisin, kas ta mõtleb ka emme peale. Tom vastas, et tahab, et emme koju tuleks. Ta saab väga hästi aru, et seda ei juhtu. Juulis käis ta Mai õe juures, siis oli Tom aeg-ajalt lehvitanud taeva poole, emmele. Poisid on tublid. Tom aitab kodustes asjades vähem, aga eks temagi saab aeg-ajalt tolmu tõmmata. Saame ise hakkama. Poistele võtan nüüd rohkem aega, tööle jääb seda vähem, õnneks on tööandja mõistev.

Olen tublim, peangi rohkem rabelema!

Püüan toimetada nii, et ma ei valmistaks Maile pettumist. Eks ma olengi tublim, peangi rohkem rabelema! Meil oli koos kogu aeg hea, karjumisi ja kraaksumisi kunagi polnud, kõige suuremad tülid olidki siis, kui me päev otsa mossitasime. Tema oli veel kangem mossitaja kui mina, pigem läksin ikka mina lõpuks andeks paluma isegi siis, kui ma enda arust midagi valesti ei teinud. Diagnoosi saamise järel Mai muutus, tunnistas sedagi, kui tema tegi midagi valesti. Ta muutus veel paremaks inimeseks, kui ta varem oli. Eks ta tahtis elada võimalikult hästi seda aega, mis veel jäänud oli.

Kui me käisime Maiga Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, üllatasid mind pikad järjekorrad ja see, kui paljudel inimestel on Eestis tegelikult vähk. Onkoloogide kabinettide ukse taga on mitu rida toole ja kõigil istub keegi! Neid inimesi on meeletult! Tervena ei kujutagi seda maailma endale ette. Võin öelda, et olen sellele riigile väga tänulik. Mai haigusloost näeb, mis see kõik maksab. Enamik inimesi halab, kui vilets ja alarahastatud on meie tervishoiusüsteem. Aga kui vaadata vähihaige raviarveid, siis ma ei kujuta ette, milline perekond suudaks seda kõike oma raha eest kinni maksta. Üks süst üle nädala 4000 või 5000 eurot, sellele lisaks operatsioonid ja kõik muu! Haigekassa tasus Mai ravimise eest sadu tuhandeid eurosid. Kui keegi hakkab minu kuuldes vinguma, et riik on loll ja makse pole vaja maksta, saan ma ikka väga pahaseks! Kui sa ükskord tõsiselt haigeks jääd, saad aru, milleks see kõik!

Maja ostsime me laenuga, kolisime siia 2000. aasta 2. mail, täpselt Mai sünnipäeval. Unistasime kogu aeg, et kui saame laenu makstud, siis me kohe ei tea, mida selle rahaga teeme! See kõik jäi kahjuks olemata. Praegu teeb valu näha, kui inimesed käivad tänaval käest kinni, ka meie käisime alati käest kinni. Meil olid sellekski suveks plaanid tehtud, pidime minema automatkale Lõuna-Eestisse ja Lätti. Pikemat sõitu ei julgenud ette võtta.

Kui te nüüd küsisite, mida ma teen viie või kümne aasta pärast, siis ega ma ei taha oma elu üksinda lõpetada. Iseasi, kas ma ka kedagi väärilist leian. Etalon on ees. Selleks, et hakata üldse mõtisklema kellestki teisest enda kõrval, on vaja ilmselt väga palju aega. Aga ma ei taha oma elu päris üksinda lõpetada, keegi ei taha.

Mai uskus, et tal on kaks kaitseinglit, tema isa ja vanaema, kes on samuti seal üleval. Ja ta nägi enne surma inglit oma vasemal käel! Olen täiesti veendunud, et see ei ole kõik. Maiga juhtunu on mind selgesti muutnud. See ei ole lõplik, see ei saa lihtsalt nii olla!»