PÖFF Shorts võitjad selgunud!

PÖFF SHORTS RAHVUSLIK VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii kommentaar: «Mänguline ja sujuvalt arendatud stsenaarium, toredalt vaba klišeedest ja rikas kujutlusvõimelt. Poliitiline ebakorrektsus on siin teadlikult kasutatud kaasamise vahendina - mehed, naised, kassid, koerad. Võimestamine kuulub kõigile. Filmitegija näitab, kui õrn on ideaalse perekonna kontseptsioon ja moraal, kuid ei muuda seda peresuhete allakäiguks.»

Žürii kommentaar: «Film keskeakriisist muutub väga kavalaks žanriteoseks, mis võtab ära igasuguse rõõmu täiusliku välimuse ja ilu kinnisideest. See on peenelt teostatud terviklik lugu, mis sõna otseses mõttes lõppeb plahvatuslikult. Film ei häbene musta huumorit ja kuigi selle eesmärk pole didaktiline, on see täiuslik näide kõnekäänust: «Ole ettevaatlik, mida sa soovid».»