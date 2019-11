Veneetsia biennaal lõppes Eesti jaoks väga edukalt

Eesti näitust Giudecca saarel külastas ligi 30 000 inimest ning see jõudis oluliste kunstiväljaannete Artnet News ja Artnewspaper kümne parima Veneetsia biennaali paviljoni hulka. Kris Lemsalu on kutsutud esinema isikunäitusega Berliini juhtivas kaasaegse kunsti näitusemajas KW Institute for Contemporary Art 2020. aasta veebruaris. Näitusega kaasnevat kataloogi esitleb Kris Lemsalu 5. detsembril Tallinnas.

«Näituse tagasiside oli väga positiivne ja Kris Lemsalu teos liigutas paljusid inimesi,» kommenteerib näituse komissar Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus) «Giudecca on inspireeriv keskkond ning oli põnev olla osa saarele loodavast kunstipiirkonnast Giudecca Art District.» Näitus pälvis ka rohkelt meediatähelepanu. Juba enne avamist ilmus persoonilugu kunstnikuga maailma ühes suurimas kunstiuudiste portaalis Artnet News, mis biennaali esimestel päevadel valis Eesti paviljoni 10 parima hulka. Eesti paviljonist kirjutas arvustuse mainekas kunstiajakiri Cura. Eesti meedia kajastas põhjalikult paviljoni avamist: otselülitused Giudecca saarelt tegid ETV «Aktuaalne kaamera» ja Kanal 2 «Reporter», avamisel olid kohal Postimehe, Eesti Ekspressi ja Müürilehe ajakirjanikud.

Näituse kataloog valmis koostöös rahvusvahelise kirjastusega Mousse, sinna on kirjutanud tekstid näituse kaasamõtlejad Tamara Luuk ja Andrew Berardini. Raamat annab põhjaliku ülevaate Lemsalu viimaste aastate loomingust ning sisaldab rikkalikku visuaalmaterjali. Teose kujundaja on Aadam Kaarma. Kataloogi esitlus on 5. detsembril, lisainfo tuleb peatselt.

Kris Lemsalu eksponeeris näitusel kaht suuremahulist installatsiooni, tegeledes üldinimlike teemadega, nagu sünd ja surm, mis on Lemsalu loomingut läbiva joonena iseloomustanud ka varasemalt. «Sünd, elu ja surm põimuvad Lemsalu nägemuses üheks võimsaks monumendiks,» kirjutas üks näituse kaasamõtlejaid, Los Angelese kunstikriitik Andrew Berardini.

Kris Lemsalu on sündinud 1985. aastal Tallinnas ning elab ja töötab Viinis ja Tallinnas. Ta loob erinevaid meediumeid ja ootamatuid materjale kombineerivaid skulptuure, installatsioone ja performance’eid. Viimasel ajal on Kris Lemsalu osalenud näitustel Londonis Goldsmiths CCAs (2018), Secessionis Viinis (2018), Performa 17 biennaalil New Yorgis (2017), DRAFi performance'ite õhtul Londonis (2017), Bunshitu galeriis Tokyos (2015), Ferdinand Bauman galeriis Prahas (2015). Lemsalu esindavad galeriid Temnikova & Kasela Tallinnas ja Koppe Astner Glasgow's. Kris Lemsalu loomingut on tunnustatud 2018. aasta riikliku kultuuripreemiaga ja presidendi noore kultuuritegelase preemiaga, ta on olnud üks kunstnikupalga saajatest.