Performance’ite programm Tallinna Kunstihoones ühendab tantsu- ja visuaalkunsti

Kuraator Evelyn Raudsepp on kutsunud kunstihoonesse looma performance’i-teoseid järgmised kunstnikepaarid: Edith Karlson ja Sigrid Savi, Rene Köster ja Mark Raidpere ning Flo Kasearu ja Renate Keerd. Kolmel järjestikusel õhtul saab näha kolme koostöö tulemit, mille võtab neljandal õhtul kokku mitmekesine koosolemise, vestlus- ja muusika programm.

Need kunstnikepaarid pole varem koostööd teinud, kuid on valmis võtma riske, et end proovile panna ootamatutes kunstiolukordades.