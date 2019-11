Algab esimene Virumaa Muusikafestival

"On hea meel pakkuda võimalust Virumaa elanikele kohtuda Eesti parimate muusikutega", ütleb festivali kunstiline juht Pille Lill ja lisab "tunnen rõõmu ka selle üle, et muusikute meisterlikkusest saavad osa nii Jõhvi üldhariduskoolide õpilased kui ka Väike-Maarja, Jõhvi, Kunda, Rakvere ja Kohtla-Järve muusikakoolide noored muusikud ja piirkonna muusikahuvilised."

Festivali avakontsert toimub 26.11 kell 18.00 Iisaku Rahvamajas, kus esinejateks on Eesti tippsolistid Virgo Veldi (sakasofon), Toomas Vavilov (klarnet) ja Marko Martin (klaver). 27.11 kell 18.00 Väike-Maarja Seltsimajas koostöös Väike-Maarja Muusikafestivaliga astub lavale tunnustust leidnud akordioniduo Mikk Langeproon ja Henry Zibo ning 28.11 kell 18.00 Roela Rahvamajas esinevad Pille Lill (sopran), Kristina Kriit (viiul) ja Piia Paemurru (klaver). Aseri Rahvamajas, 29.11 kell 18.00 kuuleb publik Oksana Sinkovat (flööt) ja Lea Leitenit (klaver) ning 30.11 kell 18.00 Kohtla-Järve Kultuurimajas esinevad Kristina Vähi (sopran), Aare Saal (bariton, RO Estonia) ja Ralf Taal (klaver).

Kontserdid Virumaal on publikule vaba sissepääsuga ning oodatud on pered koos lastega. Tallinna Raekoja piletid on müügil Piletilevis hinnaga 7€ ja 15€.