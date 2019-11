PÖFF: lapsuke süsteemi hammaste vahel

Tellijale

Terve aeg filmi jälgides tiksub sees hollywoodilik eeldus, et linateos peab hästi lõppema. Mida rohkem lugu edasi liigub, seda enam lootus väheneb. Ükski hoiukodu Bennit ei soovi ning noortevanglasse minemiseks on ta liiga noor. Ema lubab Bennile pidevalt, et ta saab koju tulla, kuid isegi vaataja võib tunnetada, et see on vaid jutt vältimaks tõde. Benni pääseteeks tundub olevat Micha, kel on kogemusi noorte kriminaalidega. Küll aga selgub filmi kestel, et Micha käed jäävad abi osutamisel lühikeseks. Lootuses muuta Bennit, nagu ta teiste noortega on suutnud, saab mehele selgeks, et tüdruk oli talle pigem fantaasiaks päästa järjekordne kadunud hing, mitte reaalsus minna lõpuni, maksku see mis maksab. Tüdrukule oli Micha aga lootus saada oma päriskodu ning selle unistuse kokkukukkumisel on kõik taas endine – (t)error süsteemis.