Torinos avatakse Konrad Mägi teoste näitus

Musei Reali direktori Enrica Pagella jaoks on näitus „Konrad Mägi. Põhjamaa valgus“ ühtaegu avastus ja väljakutse. „Olen kindel, et muuseumikülastajad naudivad kunstniku töödega tutvumist, aga ühtlasi eeldan, et see on neile parajaks proovikiviks. Ühest küljest tutvustame neile ikkagi suhteliselt tundmatut kunstnikku ja tema maailma, mida on vorminud kogemused ja kokkupuuted Eesti, Peterburi, Pariisi ja Roomaga. Teisest küljest esitavad Mägi maalid vaatajale tõelise väljakutse, sest tema pildikeel on küll otsene, aga sisaldab sümboleid eri kunstisuundadest alates juugendstiilist ja fovismist kuni impressionismi ja ekspressionismini välja, mida tuleb tõlgendada konkreetsete isiklike inspiratsiooniallikate taustal nagu miskit, mis on pärit kaugelt võõralt maalt ja järgib vaid oma kodumaa tavasid. Mägi on maalikunstnik, kes on lisanud oma kujundi-, värvi- ja valguskasutusega eraldi peatüki Euroopa kultuurilukku.“