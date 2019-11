Arvo Pärt, Neeme Järvi ja ERSO on festivali “Odessa Classics“ fookuses

Neeme Järvi nimetab Odessat tõeliseks muusikalinnaks, kus on sündinud ja tegutsenud sellised väljapaistvad muusikud nagu David Oistrahh ja Emil Gilels, kellega tal on olnud au olla nii sõber kui ka lavapartner.

„Odessa Classics“ on 2015. aastal pianist Aleksei Botvinovi algatatud festival, millel on algusest peale olnud tugevad sidemed eesti kultuuriga. Esimese festivali peaesinejaks oli Hortus Musicus ja toetajaks kultuuridiplomaatia edendaja Meelis Kubits. 2018. aastal lõppes Neeme Järvi ja ERSO Armeenia ja Gruusia turnee kontserdiga festivalil „Odessa Classics Batumi Weekend“. 11. juunil annab ERSO Pärdi loomingule pühendatud kontserdi Odessa Filharmoonias, päev hiljem esinetakse hiiglaslikel Potjomkini treppidel, tegemist on vabaõhukontserdiga, kuhu on oodata üle kümne tuhande kuulaja.

Festivali kunstiline juht Aleksei Botvinov ütleb, et tal on väga hea meel Neeme Järvi ja ERSO esinemise üle VI rahvusvahelisel festivalil „Odessa Classics.“ „ERSO esinemine Odessas on oluline kultuurisündmus mitte ainult festivali, vaid kogu Ukraina jaoks. Mul on väga hea meel, et meie festivalil on võimalus õnnitleda Arvo Pärti tema 85. sünnipäeva puhul,“ lisab Botvinov.