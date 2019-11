Bert On Beats andis välja uue albumi

“Võib öelda, et olen selle albumi materjaliga tegelenud 3 aastat. Katsetanud ja leidnud, leiutanud ja ehitanud, kõik saadud ideed lõhkunud, ning siis jälle taasavastanud. Kui nüüd kogu selle perioodi peale terve materjal kokku panna, siis saaksin teglikult lausa 4-5 albumit välja anda, aga ma otsustasin, et annan välja ainult kümme lugu, võttes välja jäänud lugudest endaga kaasa uued mõtted ja inspiratsiooni nin liikudes uues tempos edasi. Ausalt, ma ei osanud arvata, et selle soundi kujundamine nii kaua aega võtab, aga eks ta paljuski sellest tuleneb, et varasemalt olen ju rohkem viljelenud hiphoppi, popmuusikat, trummi ja bassi ja muidu breakbeat-idel põhinevat soundi, kus muusika jutustab oma mõjuva loo kiiremini, aga siin tuli mõõta hoopis teisiti ja pikemalt. Lisaks see, et kui mu varasema loomingu keskmeks on olnud peaasjalikult arvuti või üks sampler, siis sedakorda on enamus instrumendid, trummimasinad, analoog-süntesaatorid ja modularid mängitud sisse ükshaaval nii digis kui analoogis läbi kordumatute võtete, mis juhtusid just siis, kui ma ühte või teist lugu tegin. Neid samu helisid nullist taaselustada oleks pea võimatu, sest kõiki analoogmasinaid ei saa 100% samal kujul recallida. See on umbes sama nagu Polaroidkaamera foto, mis peale klõpsu kohe välja rullub ja jäädvustab hetke just siis ja seal samas,” avab Bert Prikenfeld enda uue albumi sisu.