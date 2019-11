HALL ühendab jõud Gruusia klubiga Bassiani

Endise jalgpallistaadioni alla rajatud Bassiani on klubi, mis on teinud Gruusiast techno-austajate uue lemmik sihtkoha. Konservatiivse kultuuriga Gruusias on Bassiani ja teiste sarnaste klubide avamine olnud sõõmuks värskeks õhuks, kus on oma koha leidnud vähemused ning kus hinnatakse eneseväljendust, arengut ja sotsiaalseid muutuseid.