Rein Veidemann esitleb uut esseekogumikku

Milleks meile kirjandus? Mis saab lugemisest ja lugejaist? Miks eesti kultuur on olemasolukultuur? Mida tähendab olla eestlane? Mis on üldse elumõte? Neile küsimustele otsitakse pihtimuslikult vastust Rein Veidemanni esseedekogumikus «Kui sõna on su saatus». Sellesse raamatusse on viljaka kirjandusteadlase, õppejõu, kriitiku ja kirjanikuna tuntud literaat valinud vähem või rohkem redigeerituna tekste neljast viimasest aastakümnest, mis autori arvates kõige eeskavalikumalt esindavad tema elukujutust ning eesti kirjandus- ja kultuurimõistmist. Kolmandiku raamatust hõlmavad lausungid esitavad aga ka kirjutaja kõhklusi ja hingevaevusi, lisades portreele intiimse varjundi. «Kui sõna on su saatus» on võetav nii autori usu- kui ka isikutunnistusena.