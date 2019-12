Anna oma panus Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonile

«Kutsume üles pildistama nende linnade uuendatud keskusi ning inimeste ja elu toimimist nendes. Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, sellel oleks näha inimesi nautimas ja kasutamas uut linnaruumi,» ütles ekspositsiooni üks autoritest arhitekt Kalle Vellevoog.

Valikut fotodest kasutatakse Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonil «Väärikas kahanemine» ning selle hilisemal ringsõidul mujal Euroopas ja Eestis. Biennaal on Veneetsias avatud 23. maist kuni 29. novembrini 2020 ja seda külastab tavaliselt kuni 300 000 inimest.

Eelistatud on horisontaalsed fotod ning pilte saab 31. märtsini üles laadida veebilehele avalikruum.ee/veneetsia2020 , kust leiab ka täpsema tingimuste kirjelduse.

Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioon «Väärikas kahanemine» keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Autorite (Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn) sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele.

Eesti ekspositsiooni sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha. Ekspositsioonil kasutatakse näidetena programmi «Hea avalik ruum» käigus 2018.–2019. aastal valminud linnaväljakuid ja -keskuseid Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Ekspositsioon tutvustab linnaruumi arengusuundi kahanevates linnades kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja linnasüda.