Tallinnas toimub kureerimata teatri festival Fringe

Festivali külastajal on ainukordne võimalus näha ka rahvusvaheliselt tunnustatud koomiku Oleg Denisovi (Venemaa), kel on varasemalt etendunud kolm soololavastust Edinburghi Fringe festivalil, stand-up'i. Müütide, muinasjuttude ja privaatsuse ajad on möödas. Kõik teavad kõigi andmeid, kõik teavad kõigist kõike. Oleg uurib oma poliit-satiirilises lavastuses, kuidas inimesed saavad elada koos pettekujutluste ja illusioonidega, ajal, mil tõde on surnud. Teda erutavateks teemadeks on sõnavabadus, võltsuudised, maagiline realism, poliitika ja poliitikute düsfunktsionaalsus.