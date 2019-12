Metal-muusika suurmeistrid tulevad juubelituuril Tallinna

Maailmas pole just väga palju bände, kes tegutseks aktiivselt aastast 1969 ja keda võib pidada üheks metalmuusika suurimaks alustalaks – Judas Priest just seda kõike on. Judas Priest on metalmuusika ikoon ja üks tähtsamaid bände olles mõjutajaks väga paljudele noorema generatsiooni artistidele. Rohkem kui 50 miljonit müüdud albumit, väljamüüdud kontserdid – neid peetakse põhjendatult muusikamaailma üheks olulisemaks grupiks.

Tänavu 50 juubelit tähistanud Judas Priest, kelle frontman'i Rob Halfordi ainulaadne ja vaimustav vokaal ning nahkne kostüüm on läbi aastate kujunenud heavymetali sünonüümiks, on laval energilisem kui nii mõnigi noorem artist. «Breaking The Law», «Painkiller», «Turbo Lover» – need on vaid killuke mida Judas Priest on läbi viie aastakümne maailma muusikasse jätnud.