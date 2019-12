Video ja galerii ⟩ Konrad Mägi on Torinos valgusvihus

Nii algab Itaalia mõjuka ajalehe La Stampa 30. novembri artikkel Konrad Mäest, kelle maalid on üleval Musei Realis näitusel «Konrad Mägi. Põhjamaa valgus». Giulia Zonca on artikli pealkirjaks pannud «Ligitõmbava Põhjamaa mässav loodus» ja ta leiab, et Konrad Mägi maalidele on kinni püütud tulevik.

«Tänaval on noored, kes osalevad Fridays for Future meeleavalduses (näituse avamisega samal päeval toimus muuseumi lähedal asuval väljakul massimeeleavaldus – H.S), aga palees on maalid, kuhu on see tulevik kinni püütud. Kuigi need tööd on pärit teisest ajastust, kujutavad nad loodust, mis aina muutub ja ärevust tekitab ning lõpuks ju tõesti mässu on tõstnud,» kirjutab Zonca, kelle artiklis antakse lühike ülevaade Konrad Mäe eluloost, aga ka arutletakse tema loomingu üle.

La Stampa, 30. november 2019 FOTO: Repro

Ajaleht annab lugejatele teada, et Mägi uuris loodust, tunnetas ja kujutas seda aina kasvava pingega, olles ühtaegu veidi nii poeet kui ka šamaan. «Keeruline on mõista, kas teda võis mõjutada ka tema eluajal toimunud I maailmasõda või oli ärevuse väljendamine talle loomulik. Puud painduvad, algusaastate helged järved värelevad ebakindlalt. Mägi loob ka portreid, kuid ka need on ärevad ning sõbra tütre juustest saab labürint. Vaid Rooma tänavailt ja Capri vaateilt õhkub rahu, ehkki sealt puuduvad kummalisel kombel inimesed või kui nad seal on, siis vaid uduste kujutistena, kes ei vääri iial kangelase staatust.»

Samuti nenditakse La Stampas, et Musei Reali ja Eesti Kunstimuuseumi vaheline koostöö saab teoks just nüüd, kus suur Põhjamaa, Skandinaavia ja Baltimaad meeldivad inimestele, intrigeerivad, tõmbavad ligi.

Zonca kirjutab: «Tõsised krimkad, jõulude hygge, Norra puit, Greta Thunberg Ja muidugi mitte ainult tema. Mägi pilved tekitavad emotsioone ja on tulvil ootamatusi. Ta ise ei osanud defineerida ängi, mis sundis teda aina selliseid maastikke looma, panema punast sinna, kus looduses oli sinine. Kuid meie mõistame seda kergemini. Me oleme selliseid fotosid näinud. Need on noorte plakatitel, kes kliimamuutuste vastu Torino tänavail protesteerivad, ja just sel samal päeval, kui avatakse näitus/lugu, mis neid puudutab.»

Pole ime, et pärast sellist tutvustust on Konrad Mägi näituse vastu suur huvi: nii esimesel kui ka teisel päeval oli saalid paksult rahvast täis, külastajad arutlesid nähtu üle elavalt ning samuti tehti maalidest fotosid.

Et Konrad Mägi on Torinos, see oli tänavapildis vägagi hästi näha – metroopeatustes, tänaval, aga ka bussidel oli Konrad Mägi näituse reklaamid. Samuti teavitati eestlase näitusest huvilisi juba lennujaamas, kus on väljas plakatid.