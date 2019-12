Vaata, kus Eesti muusikud detsembris kontserte annavad

29.12 Ansambel U: traditsiooniline vana-aasta uue muusika kontsert. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimuval aastalõpukontserdil tuleb ettekandele Gordon Fitzelli “Elea” viiulile, tšellole ja klaverile (2011/2016), Udo Kasemetsa “4’33’’ Fractals” mistahes esitajatele (2000), Bart de Vreesi “For Flute or Piano or Mandoline or Percussion or Bassoon or Guitar or Violin or Harp or Clarinet or……..” (2017) ning Toshio Hosokawa “Slow Dance” flöödile, klarnetile, löökpillidele, klaverile, viiulile ja tšellole (1996).