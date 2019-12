ERSO avalikustas uue peadirigendi nime

Olari Elts on avara rahvusvahelise haardega dirigent, kelle kirg koostada ja juhatada väga omanäolisi ja põnevaid kontserdikavasid on toonud talle laialdase tunnustuse. Tema sagedasteks lavapartneriteks on nimekad orkestrid üle maailma, sh Soome Raadio Sümfooniaorkester, Taani Rahvusorkester, BBC Sümfooniaorkester, Seattle’i Sümfooniaorkester ja Yomiuri-Nipponi Sümfooniaorkester. Lisaks sümfooniaorkestrite põhirepertuaari kuuluvale klassitsismi- ja romantismiajastu muusikale kuulub Eltsi kavadesse ka kaasaegsete heliloojate, sh tema kaasmaalaste Erkki-Sven Tüüri, Eduard Tubina, Tõnu Kõrvitsa ja Helena Tulve looming.

“ERSO on üks esimesi orkestreid, keda ma kuulsin, esimene orkester, keda ma juhatasin, ning orkester, kes on näinud ja toetanud mu kasvamist. Seetõttu on ERSO kunstilise juhi ja peadirigendina alustamine minu jaoks väga eriline,“ rõhutab Olari Elts Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri olulisust enda dirigenditeel. “ERSO on meie ühine audiokatedraal – iga põlvkonnaga taas korruse võrra kõrgem, säravam ja silmapaistvam. Turbulentsetel aegadel on klassikaline muusika justkui majakas, mille olulisust on raske ülehinnata ning mille kuulajaskond järjest suureneb,“ lisab Elts.

Praegune peadirigent Neeme Järvi jätkab järgmisest hooajast koostööd ERSOga eluaegse aupeadirigendina. “Valitsegu ERSOs ka edaspidi loomingulisus, rõõmsameelsus, avatus ja väga hea pillimänguoskus. See äratab suurt aukartust,“ kommenteerib peadirigendivahetust Neeme Järvi. “Loodan, et ERSO saab meie koostööst kaasa väga tugeva emotsiooni ja avara maailmavaate. Edasiseks soovin, et ERSO leiaks uusi mõttekaaslasi, uusi loomingulisi impulsse ja jätkuvat inspiratsiooni,“ lisab Järvi.

Olari Eltsi esimene kontsert ERSOga toimus üle kahekümne aasta tagasi. Koostöö muutus tihedamaks aastal 2007, kui Eltsist sai ERSO peakülalisdirigent. See tähendas keskmiselt nelja programmi aastas, kusjuures sageli sama kavaga mitmel pool Eestis.

Eltsi dirigenditee on kulgenud väga sihikindlalt ja lähtudes parimast võimalikust loogikast. Esialgu peamiselt nüüdismuusika interpretatsioonidega tunnustuse pälvinud dirigendi repertuaar on pidevalt laienenud orkestrimuusika klassika suunas ning hõlmab kogu sümfooniaorkestrile loodut. Senisest koostööst ERSOga väärivad esiletõstmist arvukad suurteoste ettekanded: Mozarti ooperi “Idomeneo” kontsertettekanne, Berliozi “Fausti needmine“, Messiaeni “Turangalîla-sümfoonia” jpt ning loomulikult koostöös Teater NO99ga ja Eesti Kontserdiga lavale jõudnud Mendelssohni “Pööriöö uni“, mille üheksa muusikalist etendust tõid tegijatele teatri aastaauhindade galal etenduskunstide ühisauhinna. Lisaks leiab ta oma kavadesse klassikaga haakuvaid, kuid seni väheesitatud väärtteoseid. Omaette nišš on põnevatel žanriülestel kontsertidel, mis ühendavad klassikalist muusikat elektroonika ja erinevate visuaalsete lahendustega.

Olari Elts on koos ERSOga andnud mitmeid väliskontserte: Itaalias Veronas festivalil “Il Settembre dell’ Accademia“, Stockholmi Berwaldhallenis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud kontserdil, Itaalias Torino katedraalis XX taliolümpiamängude kultuuriprogrammis, kus toodi esiettekandele Arvo Pärdi “La Sindone“, ning kahel korral Helsingis Finlandia-talos.

Olari Eltsi ja ERSO esituses on kõlanud paljud eesti muusika uudisteosed, tihedaim koostöö seob teda Erkki-Sven Tüüriga. Erilise tähelepanu alla on Elts võtnud Heino Elleri orkestrimuusika – 2013. aastal alanud Elleri muusika esitamine ja salvestamine on leidnud väljundi kahel Soome plaadifirma Ondine märgi all ilmunud CDplaadil (2018 ja 2019).

Publikul on esimene võimalus uue peadirigendiga kohtuda juba sel reedel, 6. detsembril, kui Olari Elts juhatab ERSOt kontserdil “Chopin ja Ohlsson“. Kell 18 algaval eelkontserdil vestleb Olari Elts ERSO juhatuse liikme Kristjan Hallikuga, peateemaks tema lähemad ja kaugemad plaanid ERSO peadirigendina.

Olari Elts (snd 27.04.1971) on ERSO peakülalisdirigent ja Kymi Sinfonietta kunstiline nõustaja. Aastail 2001–06 oli ta Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri peadirigent, 2006–12 Bretagne’i Orkestri kunstiline nõustaja, 2007–10 Šoti Kammerorkestri ja 2011–14 Helsingi Linnaorkestri peakülalisdirigent. 1993. aastal asutas ta NYYD Ensemble’i. 2017. aastal pälvis Olari Elts säravate ja kaalukate ülesastumiste eest nii kodu- kui välismaistel lavadel ning eesti heliloomingu edendamise eest Eesti Kultuurkapitali aastapreemia.

ERSO peadirigendid läbi aegade:

Olav Roots – peadirigent 1939­–1944

Paul Karp – peadirigent 1944–1950

Roman Matsov – peadirigent 1950–1963

Neeme Järvi – peadirigent 1963–1979 ja 2010–2020

Peeter Lilje – peadirigent 1980–1990

Leo Krämer – peadirigent 1991–1993

Arvo Volmer – peadirigent 1993–2001

Nikolai Aleksejev – peadirigent 2001–2010