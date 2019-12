Näitleja Ingrid Margus sõlmis lepingu Londoni agentuuriga

Black Nights Stars programm eesmärk on anda kuuele valitud Läänemere maade noorele talendile vajalikke teadmisi, kogemusi ja kontakte rahvusvahelise karjääri alustamiseks.

Lepingu allkirjastanud Margus on pärast teatrikooli lõppu endale teadlikult esindajat otsinud. «Täiendasin end sel aastal New Yorgis ning seal sai selgeks, et ilma agendita ei ole võimalik rahvusvaheliselt läbi lüüa, sest info oluliste castingute kohta liigub valdavalt nende kaudu,» selgitas Margus, kes osales Black Nights Starsi kohtumistel ka eelmisel aastal.

«Olivia Bell Managementiga sõlmitud leping avab minu jaoks kindlasti uusi võimalusi ning teadmine, et keegi seisab su selja taga ja võitleb su eest, on suureks toeks,» on näitlejanna põnevil. Ta lisab, et kuigi Eestis ei ole agentidega koostöö veel tavapärane, muutub see ilmselt mõne aasta jooksul.

Agentuuri Olivia Bell Management agendi Robin Hudsoni sõnul, kes osales Tallinnas Black Nights Starsi programmis eksperdina, on Ingrid Margus piirkonna üks säravamaid tõusvaid tähti. «Ma ei jõua ära oodata, millal me saame Ingridit laiemale publikule tutvustada, ning loodan, et filmitööstus hakkab peagi märkama ja tunnustama Balti riikide näitlejaid,» lisas Hudson.