Fotod ⟩ Frölich Preisi auhinna võitjad on selgunud

Eesti Nahakunstnike Liidu preemiaraha kapitaliks on Saksamaal Stuttgardi lähistel elava köitekunstikorüfee ja estofiili Hans Peter Frölichi rahaline annetus. Auhind antakse nahakunsti valdkonnas tegutsevale kunstnikule, kes on jooksval aastal paistnud silma näitustegevusega, innovaatiliste ideedega nahakunsti vallas, suurepäraste raamatuköidetega või kes on suutnud arendada nahakunsti valdkonda muul moel.