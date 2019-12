Niguliste jõulukontsert seob Annely Peebo, poistekoori ja Neitsi Maarja

Lisaks kontserdile on Niguliste kirikus väljas ka unikaalne näitus «Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna». Näitus räägib loo kristliku maailma kõige tuntuma naise elust, esitades seda läbi kesk- ja varauusaegsete kunstiteoste. Vaatajate ees on haruldased 13.–17. sajandist pärinevad altariretaablid, maalid, skulptuurid ja esemed Eesti ja Läti kogudest. Kõik need teosed on ajalooliselt pärit keskaegse Liivimaa, tänase Eesti ja Läti, pühakodadest ja nende elulugu on tihedalt seotud siinse ajalooga.