Just selline näeb välja kõige säravam arhitektuur

Park Hotell Viljandi. FOTO: Marko Saarm

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond

Mari Põld (T43 Sisearhitektid)

Žürii kommentaar: «Väga keerulise lähteülesandega objekt, kus meditsiiniliste seadmete, funktsionaalsete vajaduste ja hügieeninõuete vahel on seatud eesmärgiks tagada võimalikult meeldiv ja kodune keskkond emadele, kes oma ravi vajava vastsündinuga seal sageli pikki nädalaid ja kuid koos viibivad. Intrigeerivalt mõjub ilma akendeta koridori kiiskavvalge lahendus, mis vastupidiselt tavaeeldustele ei mõju külmalt ja steriilselt, vaid hoopis helgelt ja soojalt. Siin on rõhutamist vääriv, et kõrgetasemeline professionaalne lahendus on saanud osaks tervishoiuasutusele.»

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond. FOTO: Tõnu Tunnel

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond. FOTO: Tõnu Tunnel

Suure-Jaani Tervisekoda

Riin Kärema, Kerli Lepp, Mari Põld

Žürii kommentaar: «Sisearhitektuur jätkab hoone arhitektuurset põhiideed – väikelinlikku keskkonda sulandamiseks koosneb hoone justkui mitmest erinevast ümbritseva keskkonna mastaabist lähtuvast hoonest, mille vaheala on kokku ehitatud. Kontseptsioon on lõpuni välja mängitud, suured klaaspinnad ning tellisseinad toimivad koostöös hästi.»

Suure-Jaani Tervisekoda. FOTO: Kristjan Lust

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone

Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink)

Žürii kommentaar: «Arhitektuurivaldkonna jaoks märgilise tähtsusega hoone on saanud oma rollile vastava sisearhitektuuri lahenduse. Interjöörides on loominguvabadust kehastav mitmekihilisus, kus hoone varasemate kihistuste eksponeerimise kõrval on trendikad lahendused ja üllatusi pakkuv ruumiloome. Küllalt keerulise funktsionaalse skeemiga hoone on uute lisanditega osavasti tänastele vajadustele vastavaks kohandatud. Kui välisilmes on erinevad ehitusetapid selgesti loetavad, siis interjööris on seotud kõik ühtseks tervikuks. Kirsiks tordil on siin-seal ajaloolised detailid, nagu trepipiirded ja aknalauad funktsionalistlikus hooneosas või siis muljetavaldavalt massiivsed varjendiuksed nõukogudeaegses kihistuses.»

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone. FOTO: Tõnu Tunnel

Eesti Sisearhitektide Liidu Vello Asi nimeline tudengipreemia 2019 – Kirke Kalamats

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnaga väljaantava nimelise tudengipreemia saaja kannab edasi legendaarse sisearhitektuuri õppejõu Vello Asi väärtushoiakuid – tema põhimõtteid, eetikat, suhtumist töösse ja loomingusse.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2019:

Žürii: maastikuarhitekt Martin Allik, maastikuarhitekt Kristian Nigul, arhitekt Kaja Pae, urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg.

Aastapreemia – Valga keskväljak

Gianfranco Franchi, Chiara Tesi, Rea Sepping (Franchi+Associati)

Žürii kommentaar: «Valga keskväljak on õige ruum õiges kohas. Ajaloolise 8. kvartali avamine ja väljakuks kujundamine on kahaneva väikelinna eeskujulik kokkutõmbamise suunamine. Valga väljak kummardab ajaloolise hoonestuse ees, tõstab selle esile ilma ennast peale surumata. Loodud ruum on mitmekihiline, väljaku sopid ja nurgad kui optiline illusioon: väljak tundub suurem ja rikkalikum kui esmapilgul arvata võiks. Uus väljak voolab orgaaniliselt majade vahel ja toob Valgast esile parima. See koht ei kisa tähelepanu järele, väljak on rahulik ja tasakaalukas, mitte enesekeskne Instagrami-maastik.»

Valga keskväljak. FOTO: Maris Tomba

Valga keskväljak. FOTO: Maris Tomba

Koostööpreemia – Paide keskväljaku ruumieksperiment 2017-2019

Elo Kiivet