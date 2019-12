Rootsi-Mihkli kirikus toimub teisipäeval tasuta jõulukontsert

Esitusele tulevad Saint-Saëns - Ave Maria, Caldara - Clizia aaria ooperist "La costanza in amor vince l'inganno", Cesti - Orontea aaria ooperist "Orontea", Carissimi - "No, non si speri", Vinci - Icilio aaria ooperist "La caduta dei Decemviri", Merikanto - "Oi, muistatko vielä sen virren?", Schumann - "Lied der Suleika", Fauré - "Notre amour", Ukraina rahvalaul "Тихо над річкою", Vivaldi - Anastasio aaria ooperist "Il Giustino", V. Kapp - "Lumehelbeke" ja Meelise aaria "Ma öiseid tähti vaatasin" ooperist "Lembitu", Eesti rahvalaul "Meil aiaäärne tänavas", Gruber - "Püha öö", Saksa jõululaul "Oh kuusepuu", Maasalo - "Tasa, tasa...", Händel - Cleopatra aaria ooperist "Julius Caesar", Adam - "Jõuluöö", M. Sink - Jõululaulud / instrumentaalseaded Tõnis Kõrvits