Rahvusraamatukogus algab jõulukuu raamatulaat

10.–14. detsembrini toimub Eesti Rahvusraamatukogus traditsiooniline jõulukuu raamatumüük. Kohal on üle 40 kirjastuse ja toimuvad mitmed raamatuesitlused ning vestlusõhtud. Raamatumüük on külastajatele avatud rahvusraamatukogu lahtiolekuaegadel teisipäevast reedeni kell 10–20, laupäeval kell 12–16. Kõik raamatumüügi raames toimuvad üritused on vaba sissepääsuga.