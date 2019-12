Iron Maideni solist tuleb Tallinna ühemehe jutuetendusega

Dickinsoni peetakse üheks maailma kuulsusrikkamaks muusikuks. Peale selle, et Bruce on bändis oma suursuguse karakteriga aastakümneid ülienergilisi kontserte andnud, on ta elanud erakordset elu ka väljaspool rambivalgust. Mitmekülgsete annetega Bruce on olnud või siiani on lennufirma piloot ja kapten, lennundusettevõtja, õllepruulija, motivatsioonikõneleja, filmistsenarist, kahekordne romaanikirjanik ja enimmüüdud autor, raadiosaatejuht, telenäitleja ja rahvusvahelisel tasemel vehkleja.

2017. aastal nägi ilmavalgust Dickinsoni autobiograafia nimega «What Does This Button Do?». Raamatu esitlustuuri raames osales Bruce valitud Suurbritannia linnades lugemis- ning ka küsimuste-vastuse sessioonidel. Sellest ajast alates on «What Does This Button Do? - An Evening With Bruce Dickinson» õhtust kujunenud välja täispikk, tublisti üle kahe tunni kestev jutuetendus, mis sarnaneb osaliselt stand-up-koomiku kavaga ning millega selle autor üle maailma tuuritab.